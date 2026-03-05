Appleは3月4日（米国時間）、ノートブック型Macの新製品「MacBook Neo」を発表した。2022年に登場したMac Studio以来のMacの新ブランド製品である。プロセッサに「A18 Pro」チップを採用し、99,800円（税込）からという価格を実現した。サイズは持ち運びと画面サイズのバランスが取りやすい13インチで、学生や初めてMacを購入するユーザーにとって新たな選択肢となる。Appleのオンラインストアではすでに予約受付が開始されており