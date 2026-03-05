日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手は4日、WBC記者会見に臨み、チームの雰囲気について語りました。大谷選手は3月に行われた強化試合で5打数無安打となりましたが、自身の状態について「前回よりもアメリカの試合数も少なめですけど、体がまず状態良く、けがなく来られているので現段階では満足している」と自信を見せました。チームの雰囲気について「合流するたびに下の世代の人たちが増えていくので『年をとったな』」と苦笑い