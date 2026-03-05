大阪府和泉市のショッピング拠点「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」が、2026年3月26日（木）より大規模リニューアルをスタートします。 2014年の開業以来2度目となる今回の刷新では、関西初出店の「アディダスストアby ABC-MART」や大阪初出店の「茶薫小籠包」など、新規22店舗を含む計30店舗が順次オープン。さらに、地産材「いずもく」を活用したフードコートの刷新や、新しい遊び場「こもれびHILL」の誕生など、和泉市