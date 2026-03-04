2026年2月2日、東京都内でAI Sword（大池知博・代表取締役CHRO）が主催した「WEB300カンファレンス」が開催された。このカンファレンスにはAIに取り組む、あるいは興味関心を持つ大企業やスタートアップの経営者や幹部など約400人が参加。 オードリー・タン・台湾サイバー無任所大使 カンファレンスはまず、台湾サイバー無任所大使のオードリー・タン氏（オンライン登