3月3日、俳優・寺島進が、息子の “問題行動” をめぐる騒動に巻き込まれたことが、『WEB女性自身』に報じられた。「小学5年生になる寺島さんの長男が、学校のスキー教室で、宿泊施設に電子タバコを持ち込んで喫煙していたことが報じられました。さらに、同室だった何人かの児童と “回し吸い” までしていたそうです。帰宅後、児童のうちの一人が親に報告し、学校側に発覚。緊急の保護者会が開かれ、担任教員は騒動の責任を取