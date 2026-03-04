4日の日経平均株価は前日比2033.51円（-3.61％）安の5万4245.54円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は122、値下がりは1445、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均マイナス寄与度は327.57円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が229.43円、東エレク が191.53円、ファナック が67.19円、フジクラ が66.02円と並んだ。 プラス寄与度トップは