4日の日経平均株価は前日比2033.51円（-3.61％）安の5万4245.54円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は122、値下がりは1445、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均マイナス寄与度は327.57円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が229.43円、東エレク <8035>が191.53円、ファナック <6954>が67.19円、フジクラ <5803>が66.02円と並んだ。



プラス寄与度トップはベイカレント <6532>で、日経平均を7.99円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が5.26円、任天堂 <7974>が3.81円、バンナムＨＤ <7832>が3.51円、ソニーＧ <6758>が3.51円と続いた。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は石油・石炭で、以下、非鉄金属、卸売業、ガラス・土石、銀行業、機械が並んだ。



株探ニュース

