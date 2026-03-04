【モデルプレス＝2026/03/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが3月3日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」参加JK「プリンセスすぎる」リアル制服×ティアラ着こなした卒業式ショット◆永瀬さら、制服姿で高校卒業報告永瀬は「卒業しました」「この3年間は本当にあっという間で、最高なお友達