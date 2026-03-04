「今日好き」永瀬さら、リアルなミニスカ制服姿で高校卒業報告「ティアラが似合ってる」「プリンセスすぎる」祝福の声
【モデルプレス＝2026/03/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが3月3日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」参加JK「プリンセスすぎる」リアル制服×ティアラ着こなした卒業式ショット
永瀬は「卒業しました」「この3年間は本当にあっという間で、最高なお友達のおかげで毎日楽しい高校生活を送れました」とつづり、高校を卒業したことを報告。「私は全日制の学校に通っていて、芸能活動と両立しながら通うのは簡単なことじゃないけど、家族、友達、先生に沢山支えてもらって無事卒業できました 3年間同じ担任の先生ありがとう」と感謝の言葉を記し、「卒業式」の立て看板の前でティアラを付けた制服姿でにっこり笑顔を浮かべ、ピンクやシルバーのハート型バルーンを抱えた姿を公開している。
この投稿に「おめでとうございます」「可愛いを更新し続けてる」「ティアラが似合ってる」「プリンセスすぎる」「ずっと応援してます」「これからも楽しみ」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
