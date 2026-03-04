アヲハタは3月6日(金)〜8日(日)の3日間、『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』に「ヴェルデ トーストスプレッド」の試食ブースを出展する。試食した人を対象に、商品の無料配布も実施する。数量限定でなくなり次第終了。「ヴェルデ トーストスプレッド」は、パンに塗って焼くだけで「ガーリック」や「シュガーバター」などのトーストを味わえる商品。2026年2月には「塩バター」をラインアップに加え、全7種を展開している。手軽さ