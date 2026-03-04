スクウェア・エニックス・ホールディングスが全般安の中にあってしっかりの展開。３日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、シンガポールに拠点を置く投資顧問会社３Ｄインベストメント・パートナーズの株式保有割合が１７．５０％から１８．５３％に上昇したことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提