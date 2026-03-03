東京都教育委員会は３日、２月２１日に行われた都立日比谷高校の一般入試で数学の出題に誤りがあり、２４人を追加合格にしたと発表した。同高は都教委の進学指導重点校の一つで、数学、国語、英語は「自校作成問題」と呼ばれる独自の問題で入試を実施している。都教委によると、誤りがあったのは関数についての大問２・問２（２）。正答が二つ存在していたが、一つのみで解答例を作成して採点した。合格発表を終えた２日午後