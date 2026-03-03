2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップ 強化試合5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表は3日、京セラドームで阪神との強化試合を戦う。試合前、前回優勝した2023年大会で監督を務めた栗山英樹氏が姿を見せ、ナインを激励した。ベンチ前に姿を見せた栗山氏は、打撃練習を行った前回の世界一メンバー・村上宗隆内野手（ホワイトソックス）らと会話。ほか