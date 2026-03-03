３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９１．７７ポイント（１．１２％）安の２５７６８．０８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９３．２０ポイント（１．０７％）安の８６０８．７１ポイントと続落した（ハンセン指数は約２カ月ぶり安値）。売買代金は３７０５億４５４０万香港ドル（約７兆４５９０億円）にやや拡大している。（２日は３５７６億７８７０万香