３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９１．７７ポイント（１．１２％）安の２５７６８．０８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９３．２０ポイント（１．０７％）安の８６０８．７１ポイントと続落した（ハンセン指数は約２カ月ぶり安値）。売買代金は３７０５億４５４０万香港ドル（約７兆４５９０億円）にやや拡大している。（２日は３５７６億７８７０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。中東地域の地政学リスクが重しだ。米・イスラエルとイランの軍事衝突が長引くと警戒される中、原油相場の先高観も強まっている。インフレ高進も懸念される状況だ。昨夜の米ハイテク株高や、中国経済対策の期待感などで買い先行したものの、指数は中盤からマイナスに転じている。引けにかけて下げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が６．３％安、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が６．１％安、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が５．８％安と下げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が安い。紫金鉱業のほか、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が７．８％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が６．３％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が７．１％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）６．９が％ずつ下落した。同セクターはこのところ、金属市況高を手がかりに買いが目立っていたが、この日は売りにおされている。

半導体セクターも急落。峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が１２．３％安、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が１０．０％安、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が７．７％安、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が７．３％安で引けた。

自動車セクターも売られる。浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が７．０％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が５．７％安、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が４．９％安、奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）が４．０％安で取引を終えた。そのほか、自動車部品の敏実集団（４２５／ＨＫ）が８．３％安、耐世特汽車系統集団（１３１６／ＨＫ）が７．１％安、寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が３．９％安と値を下げている。

半面、石油関連の物色は続く。石油生産の中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が５．０％高、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が３．２％高、原油掘削の中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．９％高、タンカー輸送中国最大手の中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が２．０％高と値を上げた。中国海洋石油は連日で上場来高値を更新している。

中国の銀行セクターもしっかり。中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が２．２％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）がそろって１．６％、交通銀行（３３２８／ＨＫ）が１．２％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が１．４％高。ネットイースについては、香港市場を主要市場に変更し、米ナスダックとの「デュアルプライマリー上場」に切り替える計画も支援材料。それにより、中国本土・香港間の株式相互取引（ストックコネクト）対象銘柄に組み入れられる可能性がある。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．４％安の４１２２．６８ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。宇宙・軍需産業、素材、インフラ建設、不動産、消費関連、自動車、医薬、空運なども売られた。半面、エネルギーは高い。銀行・保険、公益も買われた。

