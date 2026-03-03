【プレミアムマスターライン「シン・エヴァンゲリオン劇場版」綾波レイ】 2027年7月～10月頃 発売予定 価格：115,390円 プライム1スタジオは、フィギュア「プレミアムマスターライン『シン・エヴァンゲリオン劇場版』綾波レイ」を2027年7月から10月頃に発売する。価格は115,390円。本日より予約受付が開始した。 同社のハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（