【プレミアムマスターライン「シン・エヴァンゲリオン劇場版」綾波レイ】 2027年7月～10月頃 発売予定 価格：115,390円

プライム1スタジオは、フィギュア「プレミアムマスターライン『シン・エヴァンゲリオン劇場版』綾波レイ」を2027年7月から10月頃に発売する。価格は115,390円。本日より予約受付が開始した。

同社のハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」の「プレミアムマスターライン」より、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する、ロングヘアの「綾波レイ」が1/4スケールスタチューで登場。

軽く腰を下ろすポージングは、華奢なプロポーションと感情の機微が際立つように製作されており、傾げた首の角度やS字のボディライン、そして胸元に添えた指先までニュアンスが込められている。陶器のような肌に浮かぶ表情は、抱え続けていた想いを映したもの。従来のイメージと異なるロングヘアも、流れ落ちるシルエットにこだわって造形されている。

また、象徴的な白のプラグスーツは、腹部のセンターラインなど細部まで丹念に彩色。淡いグレーのシェーディングにより、立体物としての存在感も自然に演出されている。特製ベースは、作中の印象的なデザイン要素であるヘキサゴンで構成。割れたL結界境界面のようなクリアパーツが、マイナス宇宙の不安定さを想起させる。

ボーナス版では、穏やかな表情を浮かべる頭部パーツが付属する。さらに、本製品に加えて「PMEVA-01S 式波・アスカ・ラングレー ボーナス版」を購入すると、タイトルロゴプレートがもらえる。本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアならびにEVANGELION STOREのみとなる。

プレミアムマスターライン「シン・エヴァンゲリオン劇場版」綾波レイ

【綾波レイ | Product PV | Prime 1 studio】

2027年7月～10月頃 発売予定

価格：115,390円

【プレミアムマスターライン「シン・エヴァンゲリオン劇場版」綾波レイ ボーナス版】【パトロンボーナスパーツ：タイトルロゴプレート】

(C)カラー