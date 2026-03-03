モデルでタレントの本田紗来が、3月2日、自身のInstagramを更新。制服姿で高校卒業を報告し、ファンから祝福の声が相次いでいる。本田は《高校を卒業しました。》とつづり、明治大学付属八王子高校の門の前でピースサインする姿や、同じ場所で両親と撮影した写真、また卒業証書を手にする制服＆ティアラのショットなどを公開した。投稿では《受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の