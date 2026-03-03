モデルでタレントの本田紗来が、3月2日、自身のInstagramを更新。制服姿で高校卒業を報告し、ファンから祝福の声が相次いでいる。

本田は《高校を卒業しました。》とつづり、明治大学付属八王子高校の門の前でピースサインする姿や、同じ場所で両親と撮影した写真、また卒業証書を手にする制服＆ティアラのショットなどを公開した。

投稿では《受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています。でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました。入学式の日は、私の誕生日で、同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌ってくれたんです。あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません》などと続けた。

そして、友だち、両親、先生たちに感謝の意をつづり、《みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。 3年間、ありがとう。》と締めくくっている。

コメント欄にはファンから祝福の声が相次いで寄せられている。

《仕事もこなしながらの学業は大変だったと思います。本当におめでとうございます》

《卒業おめでとうございます ティアラつけて髪型かわいい》

また、小さな頃のイメージがファンに残っているせいか、

《成長早すぎるよぉー》

《あんなにちっちゃかったのに、もう高校卒業したんか…》

といった声も出ている。さらにX上には、

《明治大学付属八王子高校だったの!?!?こんなに可愛くてRayの専属モデルで、しかも偏差値68!?!?》

と、有名大学の付属高校だったことに驚きの声も出ていた。

スポーツ紙記者が言う。

「紗来さんは、プロフィギアスケーターの真凛さんと女優の望結さんという2人の姉と同様、幼少期から始めたフィギアスケートで選手として活躍していたことから、本田3姉妹として有名になりました。

また、紗来さんは幼少期からテレビにも出演してきましたが、どんどん大人っぽく、きれいになって真凛さんにも似てきたと評判です。

3姉妹は2017年に読売新聞のCMで共演しています。一時、3姉妹はそろってオスカープロモーションに所属していましたが、現在は紗来さんと望結さんの2人が所属しており、今後、事務所を支えていく存在になりそうです。

真凛さんは明治大学を卒業し、望結さんは早稲田大学に在学中です。紗来さんは2025年9月のインタビューで、姉と同じ大学に行きたいと考えており、そのために『高校受験も姉の背中を追いかけて決めました』と話していたので、おそらく真凛さんと同じ明治大学に進学するのではないでしょうか」

紗来の大学進学を機に、再び3姉妹の共演が見られるかもしれない。