スターバックスの味わいを手軽に楽しめるチルドカップシリーズに、2026年3月3日(火)から「スターバックス スイートミルクラテ」が加わります。ホワイトチョコレート風味のアクセントが香る、クリーミーで満足感のあるラテに仕上がっているとのことで、どんな味になっているのか実際に飲んで確かめてみました。スターバックス® チルドカップの定番商品に新たなラインアップが登場！ミルク本来の甘さに包まれるラテ「スターバッ