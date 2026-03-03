令和のシールブームの火付け役「ボンボンドロップシール」。この「ボンボンドロップシール」の公式ファンブックの発売が決定した。朝日新聞出版は、「公式ファンブック BONBON DROP Seal パーフェクトBOOK(仮)」(1,320円)を4月28日に発売する。子どもも大人も虜にする「ボンボンドロップシール」を制作する株式会社クーリアの協力で、現在発売されている「ボンボンドロップシール」をすべて収録。すでに購入が難しいシールを愛でる