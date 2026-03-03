ワークマンのリカバリーウェア「メディヒール」が人気だ。経済評論家の鈴木貴博さんは「3800円という価格もさることながら、効果も抜群だ。試したところ、睡眠の質が格段に上がった。さらにもう一つ、ヒットの理由は“ワークマンの客層”にある」という――。■発売20日で319万着が完売したワークマンのリカバリーウェア「MEDiHEAL（メディヒール）」が売れています。昨年9月に新発売した商品は20日ほどでほぼ完売。慢性的に品薄状