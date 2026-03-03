大学4年春にリーグトップの5本塁打、17打点で2冠社会人野球の名門「パナソニック」は2日、山本ダンテ武蔵外野手と小倉悠史投手の勇退を発表した。山本は大阪桐蔭高で選抜優勝を果たした時の4番。プロも注目した逸材は、25歳で現役を退くことを決断した。山本は強豪・大阪桐蔭で活躍したスラッガーで、2017年春の選抜では1学年下の根尾昂投手（現中日）らとともに優勝を手にした。国学院大入学後は怪我に苦しみ、3年間で1本塁打