県警察本部はきょう人事異動を発表し、地元採用のトップとなる刑事部長には岡崎浩隆交通部長が起用されました。 【写真を見る】【顔写真あり】山形県警察人事異動刑事部長に岡崎浩隆交通部長、女性警察署長が2名誕生（山形） また警察署長に県警で初の女性警察官２人が起用されています。 主な人事です。地元採用のトップとなる刑事部長には岡崎浩隆交通部長。生活安全部長に長沼伸和警務部参事官兼首席監察官が起用されまし