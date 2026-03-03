県警察本部はきょう人事異動を発表し、地元採用のトップとなる刑事部長には岡崎浩隆交通部長が起用されました。

【写真を見る】【顔写真あり】山形県警察人事異動 刑事部長に岡崎浩隆交通部長、女性警察署長が2名誕生（山形）

また警察署長に県警で初の女性警察官２人が起用されています。

主な人事です。地元採用のトップとなる刑事部長には岡崎浩隆交通部長。生活安全部長に長沼伸和警務部参事官兼首席監察官が起用されました。

交通部長には塚本高弘警務部理事官兼警務課長。警備部長に本間義和生活安全部長が起用されています。

■女性所長が2名誕生

また、１２の警察署に新たな署長が着任します。山形警察署長には板垣敦士警備部長。上山警察署長には守谷美雪新庄警察署・副署長。寒河江警察署長には伊藤智秋警務部参事官兼警務部総務課長が着任します。警察署長に女性警察官が起用されるのは県警では初めてです。

また、組織整備では、匿名・流動型犯罪グループやサイバー空間の脅威など新たな治安課題に対し部門横断的な捜査を行うため、新たに刑事部に「総合戦略特別捜査隊」を新設します。

着任は一部を除き、来月１日です。