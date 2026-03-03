大谷はベンチ最前列で活躍した選手にねぎらいの拍手を送っていた（C）産経新聞社侍ジャパンは3月2日にオリックスと行われた強化試合（京セラドーム大阪）に3−4と敗れた。「2番・DH」で先発出場した大谷翔平は3打数無安打。バットから快音こそ響かなかったが、らしさ満点のシーンに多くの注目が集まった。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見るこの日の大谷は左飛、空振り三振、左飛の3打数無安打