バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「TVアニメ『ダンダダン』 まちぼうけ2」を2026年2月 第4週より発売する。全5種で価格は500円。2026年2月 第4週発売「TVアニメ『ダンダダン』 まちぼうけ2」(全5種・500円)ダンダダンのまちぼうけシリーズ第2弾「TVアニメ『ダンダダン』 まちぼうけ2」では、アイラやジジ、セルポ星人が初登場。○ラインナップモモオカルン〔変身〕アイラジジセルポ星人モモオカルン〔変身〕アイラジジセル