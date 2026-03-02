大阪府で暮らすO家の猫、はやてくんは高級キャットフードの「シーバ」が大好きです。外側はカリッと中身はとろーりとして、とても美味しいのだそう。バリバリと豪快に頬張る姿は、お母さんにいつも笑みをもたらしてくれていました。【写真】ハート徳島のブログで里親募集されてた記事の写真でも、今、はやてくんはシーバを食べることができません。それは、食道狭窄になってしまったからです。シーバだけでなく、ほとんどの食べ物