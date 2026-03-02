NTTドコモは、キャッシュレス決済サービス「d払い」で、チャージと買い物でポイントが当たる抽選キャンペーンと、送金でポイントが進呈されるキャンペーンを開始した。期間はいずれも3月31日まで。 d払い残高へのチャージ＆d払い残高からのお買物でポイントが抽選で最大1万ポイントもらえる！キャンペーン 期間中、d払い残高へ1000円以上チャージし、合計500円以上の買い