NTTドコモは、キャッシュレス決済サービス「d払い」で、チャージと買い物でポイントが当たる抽選キャンペーンと、送金でポイントが進呈されるキャンペーンを開始した。期間はいずれも3月31日まで。

d払い残高へのチャージ＆d払い残高からのお買物でポイントが抽選で最大1万ポイントもらえる！ キャンペーン

期間中、d払い残高へ1000円以上チャージし、合計500円以上の買い物をすると抽選で最大1万ポイントが当たる。特典と当選本数は、1万ポイントが100名、1000ポイントが1000名、500ポイントが5000名となる。

チャージ方法は、セブン銀行ATMまたは銀行口座からの入金が対象。また、銀行口座からチャージした場合は、当選確率が5倍に引き上げられる。キャンペーンエントリーが必要。

d払い残高の送金で最大500ポイントプレゼントキャンペーン

期間中、d払い残高から合計1000円以上の送金を行ったユーザーに100ポイントがプレゼントされる。最大5名分まで適用され、合計500ポイントを受け取ることが可能。キャンペーンエントリーが必要。

ただし、送金相手が期間中に受け取りを完了していることが条件となる。なお、dポイントの送付機能による利用は対象外とされる。

両キャンペーンで進呈されるポイントの進呈時期は、4月末頃を予定。