人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。＜2026年3月の予言＞世の中を震撼させる出来事が。12星座別に、今月の運勢をアドバイス！●おひつじ座（3／21〜4／19）人の意見に影響され、心がざわつきやすいとき。気になることがあるなら対面で話すと安心できるはず。細かい手作業をすると気持ちを落ち着かせる効果が。＜lucky＞20日、カモミールティー、耳栓●おうし座（4／20〜5／20）物事が大きく動