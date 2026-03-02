Love Me Doさんの幸せ引き寄せ占い＜2026年3／2〜4／1＞
人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。
＜2026年3月の予言＞
世の中を震撼させる出来事が。
12星座別に、今月の運勢をアドバイス！
●おひつじ座（3／21〜4／19）
人の意見に影響され、心がざわつきやすいとき。気になることがあるなら対面で話すと安心できるはず。細かい手作業をすると気持ちを落ち着かせる効果が。
＜lucky＞
20日、カモミールティー、耳栓
●おうし座（4／20〜5／20）
物事が大きく動き、気づかないうちに人生の区切りが訪れる運気。続けてきた習慣をやめる判断もおすすめ。苦手な人に対する距離感を調整することも大切。
＜lucky＞
6日、アロマスプレー、マスキングテープ
●ふたご座（5／21〜6／21）
外に出る機会を増やすと発見の連続に。急な誘いや予定変更にも柔軟に対応していくと、人としての経験値が増えていきます。記録をつけるのもおすすめ。
＜lucky＞
22日、カレンダー、黒い食べ物
●かに座（6／22〜7／22）
無理にがんばり続けるよりも、軽やかにシフトする意識が運の流れを変えます。調子が悪いと感じ始めたら1人で過ごす時間をつくると集中力アップ。
＜lucky＞
26日、おにぎり、コードレス掃除機
●しし座（7／23〜8／22）
1つのことに集中すると、眠っていた力を発揮しやすい。ただし他人に意見を押しつけないよう注意。SNSを介して過去の縁が再度つながる予感も。
＜lucky＞
21日、シリコンスチーマー、枕カバー
●おとめ座（8／23〜9／22）
人との会話が活発になり、関係性が育ちやすい時季。年齢や力によって上下関係をつけず、対等なつき合いを意識すると、長期的に続く縁に発展します。
＜lucky＞
3日、エプロン、ミニサイズの消毒液
●てんびん座（9／23〜10／23）
あと回しにしていたことに着手できる運気。新しく始めるよりも今あるものの見直しが◎。家事の分担や家庭内のルールは言葉にすることで不満が減りそう。
＜lucky＞
5日、保冷機能つき水筒、ラップケース
●さそり座（10／24〜11／22）
周りから注目される機会が増え、自分の意見をどのようにアピールするかが問われる月。過去を引きずらず、今感じていることを判断基準にしましょう。
＜lucky＞
8日、お弁当包み布、木のスプーン
●いて座（11／23〜12／21）
避けていた課題と正面から向き合うとき。家族との対話や暮らしの見直しが生活の落ち着きを生みます。「こうでなければ」という常識にとらわれないで。
＜lucky＞
11日、カセットコンロ、ふきん用ハンガー
●やぎ座（12／22〜1／19）
金銭面の流れを可視化すると、心に余裕が戻ってきます。知識を深めたい意欲が湧いたら、即行動を。学びの場で思いがけない出会いも期待できそう。
＜lucky＞
12日、家計簿アプリ、レシート用封筒
●みずがめ座（1／20〜2／18）
静かに自分を見つめ直すタイミング。これまでの経験を棚卸しすると、新たな収入の種が見つかりそう。これまでの半生を振り返り、じっくり考えてみて。
＜lucky＞
15日、電卓、消せるボールペン
●うお座（2／19〜3／20）
感覚がさえている幸運月。自分の「好き」や心地よさを信じて選ぶことが、正解ルートを見つけるコツ。動けば動くほど流れがよくなります。
＜lucky＞
19日、ミニ鏡、好きな色のヘアピン