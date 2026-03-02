人気占い師のLove Me Doさんが、今月の運勢を12星座別に占ってくれました。

＜2026年3月の予言＞

世の中を震撼させる出来事が。

12星座別に、今月の運勢をアドバイス！

●おひつじ座（3／21〜4／19）

人の意見に影響され、心がざわつきやすいとき。気になることがあるなら対面で話すと安心できるはず。細かい手作業をすると気持ちを落ち着かせる効果が。

＜lucky＞

20日、カモミールティー、耳栓

●おうし座（4／20〜5／20）

物事が大きく動き、気づかないうちに人生の区切りが訪れる運気。続けてきた習慣をやめる判断もおすすめ。苦手な人に対する距離感を調整することも大切。

＜lucky＞

6日、アロマスプレー、マスキングテープ

●ふたご座（5／21〜6／21）

外に出る機会を増やすと発見の連続に。急な誘いや予定変更にも柔軟に対応していくと、人としての経験値が増えていきます。記録をつけるのもおすすめ。

＜lucky＞

22日、カレンダー、黒い食べ物

●かに座（6／22〜7／22）

無理にがんばり続けるよりも、軽やかにシフトする意識が運の流れを変えます。調子が悪いと感じ始めたら1人で過ごす時間をつくると集中力アップ。

＜lucky＞

26日、おにぎり、コードレス掃除機

●しし座（7／23〜8／22）

1つのことに集中すると、眠っていた力を発揮しやすい。ただし他人に意見を押しつけないよう注意。SNSを介して過去の縁が再度つながる予感も。

＜lucky＞

21日、シリコンスチーマー、枕カバー

●おとめ座（8／23〜9／22）

人との会話が活発になり、関係性が育ちやすい時季。年齢や力によって上下関係をつけず、対等なつき合いを意識すると、長期的に続く縁に発展します。

＜lucky＞

3日、エプロン、ミニサイズの消毒液

●てんびん座（9／23〜10／23）

あと回しにしていたことに着手できる運気。新しく始めるよりも今あるものの見直しが◎。家事の分担や家庭内のルールは言葉にすることで不満が減りそう。

＜lucky＞

5日、保冷機能つき水筒、ラップケース

●さそり座（10／24〜11／22）

周りから注目される機会が増え、自分の意見をどのようにアピールするかが問われる月。過去を引きずらず、今感じていることを判断基準にしましょう。

＜lucky＞

8日、お弁当包み布、木のスプーン

●いて座（11／23〜12／21）

避けていた課題と正面から向き合うとき。家族との対話や暮らしの見直しが生活の落ち着きを生みます。「こうでなければ」という常識にとらわれないで。

＜lucky＞

11日、カセットコンロ、ふきん用ハンガー

●やぎ座（12／22〜1／19）

金銭面の流れを可視化すると、心に余裕が戻ってきます。知識を深めたい意欲が湧いたら、即行動を。学びの場で思いがけない出会いも期待できそう。

＜lucky＞

12日、家計簿アプリ、レシート用封筒

●みずがめ座（1／20〜2／18）

静かに自分を見つめ直すタイミング。これまでの経験を棚卸しすると、新たな収入の種が見つかりそう。これまでの半生を振り返り、じっくり考えてみて。

＜lucky＞

15日、電卓、消せるボールペン

●うお座（2／19〜3／20）

感覚がさえている幸運月。自分の「好き」や心地よさを信じて選ぶことが、正解ルートを見つけるコツ。動けば動くほど流れがよくなります。

＜lucky＞

19日、ミニ鏡、好きな色のヘアピン