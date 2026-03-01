1.歯周病 猫の口周りが汚れている場合は、「歯周病」の可能性があります。歯周病を発症すると、歯茎に炎症が起こるためです。平常時と比べて明らかによだれが多くなり、徐々に口周りが汚れていきます。 悪化すると、歯茎に膿が溜まって痛みを感じるようになります。さらに進行すると、歯茎や顔に穴が開いたり、顎の骨が折れてしまうことも。顔全体がぽってりと腫れているときは、かなり悪化していると考えていいでしょう