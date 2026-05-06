5月5日、女優の山本舞香がInstagramを更新。第1子を妊娠したことを報告し、祝福の声が集まっている。この日、山本は青空を背景に、ベビーサイズのスニーカーを持った手を投稿。《第一子を授かりました 日々、大切に過ごしていきたいと思います》と、妊娠を発表した。山本は2024年10月、MY FIRST STORY（マイファス）のボーカル・Hiroとの結婚を発表。Hiroは歌手・森進一と森昌子の三男で、ONE OK ROCKのボーカル・Takaを兄に