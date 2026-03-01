東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われた。大迫傑（リーニン）、鈴木健吾（横浜市陸協）の新旧日本記録保持者対決などに注目が集まった42.195キロ。レースの公式車両も話題となっている。昨年大会に続き、今年も大会公式車両は高級車・ポルシェが務めた。フル電動スポーツカーの「タイカン」がランナーを先導、「マカン・エレクトリック」が計時車として走る。ポルシェ公式サイトに