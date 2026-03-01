もう誰も住んでいない“実家や土地”をどうするか、頭を抱える人が増えている。すぐに売却できればいいが、買い手がいなかったり、親族間で処分方法が決まらなかったりしたら、税金や費用はかさむばかり。実家を「負の相続」にしないためには、どうすればいいのか。不動産相続の専門家に話を聞いた。【写真】あなたの実家は大丈夫？不動産相続のデメリット面親子で一度話しておくべき地方だけでなく、都心でも放置されたまま