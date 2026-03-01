2026年3月の星空・天文情報です。3月は、2日にレグルス食、3日には今年最も見逃せない現象「皆既月食」が起こります。皆既月食は、20時頃から1時間ほど継続するので、多くの人が見やすい時間帯です。ぜひ、ひなまつりの夜に空を見上げてみましょう。冬の星座から春の星座へ20日に春分を迎える3月。昼の時間が長くなり、星が見え始める時刻もだんだん遅くなっていきます。3月は冬の星座と春の星座の入れ替えの季節です。冬の星座は