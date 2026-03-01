2018年からフリーランスになった私は、今年で8回目の確定申告だ。自営業はいくらでも経費を盛れるとよく言われるが、とんでもない。いつ税務調査が入るともしれないなかで、そんなリスキーなことはしない。経費は一切盛らず、正当に申告し、今年は昨年より所得をおさえた。年間売り上げ（年収）800万円の私の経費、所得、消費税、還付金を公開しよう。（執筆／ジャーナリスト笹井恵里子、監修／税理士石川幸恵）著者をフォロー