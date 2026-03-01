2018年からフリーランスになった私は、今年で8回目の確定申告だ。自営業はいくらでも経費を盛れるとよく言われるが、とんでもない。いつ税務調査が入るともしれないなかで、そんなリスキーなことはしない。経費は一切盛らず、正当に申告し、今年は昨年より所得をおさえた。年間売り上げ（年収）800万円の私の経費、所得、消費税、還付金を公開しよう。（執筆／ジャーナリスト 笹井恵里子、監修／税理士 石川幸恵）

昨年の確定申告で

還付金が支払われたのは4月下旬だった

今年は確定申告を「2月16日」に済ませた。

業種によって違いはあるものの、源泉徴収されていて年収1000万円以下のフリーランスであれば、確定申告によって多めに納付している所得税の還付を受け取れる。

早く確定申告をして還付金を受け取らないと、消費税および娘の大学の来期学費が支払えないと思い、今年は申告開始日に終わらせると決めていたのだ。

昨年（2025年）は2月24日に確定申告をした。e-Taxによる電子申告だったので、通常なら申告から2〜3週間後に還付金が受け取れるはずなのに、実際に還付金が支払われたのは4月下旬（しかも税務署に2回も督促の電話をしている）。消費税支払期日までにお金を用意できるかヒヤヒヤした。このあたりについては後述したいと思う。

さてフリーランスや自営業者の中には、書類の作成に苦手意識がある人もいるかもしれないが、オンラインサービスによる確定申告を使えば簡単だ。

