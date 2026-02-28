2月26日、譜久村聖がInstagramを更新した。【写真】猫の飾りを見せたバックSHOTなども公開譜久村は、自身のInstagramアカウントにて、「夢だった平井堅さんのLIVEに行けた日！」と切り出し、平井堅のデビュー30周年スペシャルライブ『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025 - 2026』の東京公演を見に行ったことを明かした。続けて、「2/22で #にゃんにゃんにゃん の日だったので母と猫ちゃんつけてお出かけしまし