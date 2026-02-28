2月26日、譜久村聖がInstagramを更新した。

【写真】猫の飾りを見せたバックSHOTなども公開

譜久村は、自身のInstagramアカウントにて、「夢だった平井堅さんのLIVEに行けた日！」と切り出し、平井堅のデビュー30周年スペシャルライブ『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025 - 2026』の東京公演を見に行ったことを明かした。

続けて、「2/22で #にゃんにゃんにゃん の日だったので母と猫ちゃんつけてお出かけしました」「この日を思い出してはまた頑張ろう ‪と思えたり‬ あの日に戻りたい ってなったり」「そうやって心を揺さぶるようなLIVEを今後自分もしていけたらなと思いました」と綴り、猫の飾りをつけた帽子を被ったバックSHOTなど、母とのお出かけを楽しむ思い出SHOTを複数掲載した。

さらに、「欲しかった堅ちゃん鍋つかみ 恐れ多くて鍋なんか掴めないのですがっっ」とコメントし、ライブグッズを手にした笑顔SHOTなども掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎる」「幸せが伝わる」「よかったねえ」「嬉しそうでなにより」「素敵です」などのコメントが集まっている。

譜久村は2011年にモーニング娘。の9期メンバーとして加入し、グループを卒業した現在はソロアーティストとして活動。1月16日〜18日には、COTTON CLUB（東京）にて『譜久村聖 コンサート 2026 〜Mizuki’s Cafe〜』を開催した。

画像出典：譜久村聖オフィシャルInstagramより