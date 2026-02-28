【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２月２８日、米軍によるイラン攻撃を受けたビデオ演説で、「戦争ではよくあることだが、命を落としたり負傷したりする者がいるかもしれない。我々はこれを行う。今のためでなく、未来のためだ。これは崇高な使命だ」と述べた。