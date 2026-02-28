FMナックファイブと契約更新、期間は来年6月までさいたま市は2月27日、さいたま市大宮公園サッカー場のネーミングライツ（命名権）について、株式会社エフエムナックファイブと契約を更新したと発表した。さいたま市では、自主財源の確保や施設の設置目的の達成、市民サービスの向上を図るため、公共施設へのネーミングライツ導入を推進している。同スタジアムについては、引き続き同社がネーミングライツパートナーを務めるこ