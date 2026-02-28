さいたま市、大宮公園サッカー場の命名権更新 1年4か月間で1866万円…「NACK5」が継続
FMナックファイブと契約更新、期間は来年6月まで
さいたま市は2月27日、さいたま市大宮公園サッカー場のネーミングライツ（命名権）について、株式会社エフエムナックファイブと契約を更新したと発表した。
さいたま市では、自主財源の確保や施設の設置目的の達成、市民サービスの向上を図るため、公共施設へのネーミングライツ導入を推進している。同スタジアムについては、引き続き同社がネーミングライツパートナーを務めることとなった。
今回の契約更新により、施設名称は「ナックファイブスタジアム大宮」（英語表記：NACK5 STADIUM OMIYA）が継続される。契約期間は今年3月1日から来年6月30日までの1年4か月間。ネーミングライツ料は、総額1866万4000円（消費税および地方消費税込）となっている。
JリーグのRB大宮アルディージャの本拠地として知られる同スタジアムは、日本最古のサッカー専用球技場としての歴史を持つ。今回の契約更新により、慣れ親しまれた名称が次シーズン以降も引き継がれることになった。（FOOTBALL ZONE編集部）