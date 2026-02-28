米Paramount Skydance Corporation（以下Paramount）は2月27日（現地時間）、Warner Bros. Discovery（WBD）を買収すると正式発表した。両社の取締役会は全会一致で承認しており、規制当局の審査およびWBD株主の承認を経て、2026年第3四半期（7〜9月）の完了を見込む。ハリウッドを代表する二つの大手スタジオが統合されることで、映画制作、動画配信（ストリーミング）、スポーツ放送までを包含する新たなグローバルエンターテイ