逮捕前にも行きつけのバーに音楽業界に衝撃が走った──。世界的HIPHOP/R&Bグループ『XG』のプロデューサー・SIMONこと、酒井じゅんほ容疑者（39）が、愛知県内のホテル室内でコカインを所持していたとして、２月23日、警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反（所持）の現行犯で逮捕された。その際、同室にいた芸能事務所「XGALX」の自称ミュージックプロデューサー、キム・マイケル・チョン容疑者（39）とエイベックス社員の長