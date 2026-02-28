東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純さん（33）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪を振り返るとともに、笑顔ショットを披露した。「キャスターとして関わらせていただきました」石川さんは「ミラノ・コルティナオリンピックが閉幕」と切り出し、期間中に撮影したと思われる、白いダウンを着用してキャスターを務めるショットや、緑のカーディガン姿などオリンピックでの様子を投稿した