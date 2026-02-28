東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純さん（33）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪を振り返るとともに、笑顔ショットを披露した。

「キャスターとして関わらせていただきました」

石川さんは「ミラノ・コルティナオリンピックが閉幕」と切り出し、期間中に撮影したと思われる、白いダウンを着用してキャスターを務めるショットや、緑のカーディガン姿などオリンピックでの様子を投稿した。

石川さんは「私はキャスターとして関わらせていただきました」と報告し、「日本は過去最多のメダル獲得 本当におめでとうございます」と祝福した。

そのうえで、「4年に1度の大舞台」「この日のためにどれほどの想いや時間を費やしてきたのかと思うと、すべての選手に報われてほしいという気持ちもあります」「でも、そうはいかないのが勝負の難しさであり、オリンピックという舞台なのかなと思います」と思いをつづった。

最後は「4年後の活躍が今から楽しみです」「心震える感動をありがとうございました」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち13枚目では、緑のカーディガンとチェック柄のグレーのボトムスを着用。右手にはミラノ五輪のマスコットキャラ「ティナ」のぬいぐるみを持ち、笑顔をみせていた。

この投稿には、「とにかく可愛い」「白が似合いますね」「めちゃくちゃ可愛い」「やっぱりお綺麗ですね」「なんて可愛いんでしょう」といったコメントが寄せられていた。