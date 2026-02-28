2026年2月26日、中国メディアの九派新聞は「日系車が中国で大敗退」と題し、中国自動車市場の電動化と価格競争の激化により、日系合弁ブランドの販売が急減し、市場シェアが大幅に縮小している現状を報じた。記事は、2025年の日系大手3社（トヨタ、ホンダ、日産）の中国市場における合計販売台数が約308万台にとどまり、市場全体の3440万台に対するシェアがピーク時の23．1％から9％未満に急落したと紹介した。そして、これまでに