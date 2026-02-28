ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に5-3で勝利した。サポートメンバーとして途中出場したロッテの山本大斗外野手は、7回に貴重な追加点となる左前適時打を放って、1打数1安打1打点。試合前のメンバー紹介ではドジャース・大谷翔平投手、カブス・鈴木誠也外野手のメジャーリーガー2人に挟まれ、「夢のようでした」とはにかんだ。山本は6回の守備